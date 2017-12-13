В Волгограде мужчина из зависти сжег «шестерку» приятеля

В результате пожара у машины полностью выгорел моторный отсек, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Полицейские выяснили, что преступление совершил 32-летний друг потерпевшего. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что совершил поджог из зависти. Ему показалось, что приятель не заслуживает того уровня материального благосостояния, который имеет.

После очередного конфликта тайный недоброжелатель пришел к дому более успешного приятеля и, облив переднее колесо его машины легковоспламеняющейся жидкостью, поджег ее.