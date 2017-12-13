В Волгограде мужчина из зависти сжег «шестерку» приятеля
57-летний житель Ворошиловского района обратился в полицию еще 27 ноября 2017 года. Мужчина сообщил, что его «шестерку», припаркованную у дома, подожгли неизвестные.
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57-летний житель Ворошиловского района обратился в полицию еще 27 ноября 2017 года. Мужчина сообщил, что его «шестерку», припаркованную у дома, подожгли неизвестные.
В результате пожара у машины полностью выгорел моторный отсек, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Полицейские выяснили, что преступление совершил 32-летний друг потерпевшего. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что совершил поджог из зависти. Ему показалось, что приятель не заслуживает того уровня материального благосостояния, который имеет.
После очередного конфликта тайный недоброжелатель пришел к дому более успешного приятеля и, облив переднее колесо его машины легковоспламеняющейся жидкостью, поджег ее.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.