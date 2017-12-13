В Башкирии женщина подделала документы, чтобы вернуть дочь
В Баймакском районе республики местная жительница подделала справку о трудоустройстве, чтобы восстановить свои родительские права.
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В Баймакском районе республики местная жительница подделала справку о трудоустройстве, чтобы восстановить свои родительские права.
Как сообщает прокуратура Башкирии, ранее женщину ограничили в правах, так как она выпивала, не занималась воспитанием дочери, не работала и оставляла ребенка без присмотра одного.
Установлено, что женщина обратилась в суд, предоставив справку о трудоустройстве. Она рассчитывала на удовлетворение иска и на возобновление выплаты ей пособия, назначенного ребенку по потере кормильца. Однако при проверке установлено, что документ не настоящий.
Подсудимая признала свою вину и приговорена по факту фальсификации доказательств (ч.1 ст. 303 УК РФ) к 1 году исправительных работ и удержанием 10% из зарплаты в пользу государства.