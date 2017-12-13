В Башкирии женщина подделала документы, чтобы вернуть дочь

Как сообщает прокуратура Башкирии, ранее женщину ограничили в правах, так как она выпивала, не занималась воспитанием дочери, не работала и оставляла ребенка без присмотра одного.

Установлено, что женщина обратилась в суд, предоставив справку о трудоустройстве. Она рассчитывала на удовлетворение иска и на возобновление выплаты ей пособия, назначенного ребенку по потере кормильца. Однако при проверке установлено, что документ не настоящий.