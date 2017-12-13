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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону автомобиль несколько часов провисел над каналом, угрожая рухнуть в воду

Необычное транспортное происшествие случилось на северной окраине Ростова-на-Дону 12 декабря.

ВАЗ-21099 ехал по размытой грунтовой дороге переулка Прибрежный, между забором частного дома и каналом. Попытка развернуться привела к тому, что легковушка съехала по крутому склону и зависла над водой практически на боку, рискуя в любой момент перевернуться в канал. Водитель сидел внутри, боясь пошевелиться, пока к нему на помощь не подоспели другие автомобилисты.

Спасательная операция растянулась на несколько часов. Вначале колесо «девяносто девятой» привязали тросом к стоявшему на дороге автомобилю, чтобы она не опрокинулась. Затем вызвали бригаду спасателей, которые, правда, не смогли вызволить машину своими силами. На помощь пришел владелец «Нивы», у которого имелась специальная лебедка, ею то и удалось вытащить ВАЗ на ровную поверхность.

Фото с места происшествия появились в социальной сети. Ростовчане хвалят неравнодушных автомобилистов, пришедших на помощь попавшему в беду водителю.

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