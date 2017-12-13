Двое симферопольцев угнали машину, чтобы добыть деньги на алкоголь
Против нарушителей возбудили уголовное дело.
Против нарушителей возбудили уголовное дело.
Двое симферопольцев угнали машину своего собутыльника, чтобы продолжить банкет, передает
Житель крымской столицы написал заявление о краже своего авто сотрудникам полиции.
«По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин 35 и 38 лет. Граждане официально не трудоустроены, один из них ранее неоднократно был судим за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья», — уточнили в сообщении.
Подозреваемые рассказали, что они распивали спиртные напитки и
Против нарушителей возбудили уголовное дело.