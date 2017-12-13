Двое симферопольцев угнали машину, чтобы добыть деньги на алкоголь

Двое симферопольцев угнали машину своего собутыльника, чтобы продолжить банкет, передает пресс-служба МВД по Крыму.

Житель крымской столицы написал заявление о краже своего авто сотрудникам полиции.

«По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин 35 и 38 лет. Граждане официально не трудоустроены, один из них ранее неоднократно был судим за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья», — уточнили в сообщении.

Подозреваемые рассказали, что они распивали спиртные напитки и из-за того, что деньги закончились, было решено похитить ключи от машины в квартире друга и затем найти средства. Сев за руль и проехав несколько кварталов, нарушители врезались в дерево, затем они скрылись.