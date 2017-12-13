В Керчи украли 1,5 млн. рублей при закупке товара для колледжа
Идет речь о мошенничестве в крупном размере.
Идет речь о мошенничестве в крупном размере.
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— Установлено, что согласно контракту подрядчик обязан для нужд ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» поставить товары по оснащению лаборатории и мастерских, — сообщает
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особом крупном размере.
Сейчас полным ходом идет следствие, а затему уже бумаги передадут слугам Фемиды. Злоумышленников, которые смошеничали, и тем самым по сути обидели студентов, могут на десять лет отправить в места не столь отдаленные.