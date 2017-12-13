В Керчи украли 1,5 млн. рублей при закупке товара для колледжа

В городе-герое Керчи решили узнать, куда таки уходят бюджетные денежки. И сделали весьма неприятные открытия.

— Установлено, что согласно контракту подрядчик обязан для нужд ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» поставить товары по оснащению лаборатории и мастерских, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Крым. — Однако, получив по фиктивным документам оплату за товар, он фактическую поставку не осуществил, чем причинил ущерб бюджету на сумму 1,5 миллионов рублей.,

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особом крупном размере.