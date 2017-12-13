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13:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Керчи украли 1,5 млн. рублей при закупке товара для колледжа

Идет речь о мошенничестве в крупном размере.

В городе-герое Керчи решили узнать, куда таки уходят бюджетные денежки. И сделали весьма неприятные открытия.

— Установлено, что согласно контракту подрядчик обязан для нужд ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» поставить товары по оснащению лаборатории и мастерских, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Крым. — Однако, получив по фиктивным документам оплату за товар, он фактическую поставку не осуществил, чем причинил ущерб бюджету на сумму 1,5 миллионов рублей.,

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особом крупном размере.

Сейчас полным ходом идет следствие, а затему уже бумаги передадут слугам Фемиды. Злоумышленников, которые смошеничали, и тем самым по сути обидели студентов, могут на десять лет отправить в места не столь отдаленные.

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