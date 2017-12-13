Массовое ДТП с тремя джипами и 55-м автобусом парализовало основную дорогу Владивостока

Массовое ДТП с участием нескольких автомобилей и пассажирского автобуса произошло на спуске с остановки «Покровский парк» в сторону «Краевой больницы» во Владивостоке в среду, 13 декабря. Информации о пострадавших не поступало, одну из главных дорог в центре города по улице Алеутской сковали пробки во все стороны движения, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

По предварительной информации, сегодня около 19.40 на спуске от «Покровского парка» в стороне центра по неизвестным пока причинам столкнулись пассажирский автобус маршрута № 55, джипы Volkswagen Touareg, Prado, Rav 4, а также несколько легковых автомобилей, в том числе пострадали и машины, припаркованные на обочине проезжей части. Из-за аварии движение транспорта во все стороны крайне затруднено. На место ДТП прибыл наряд ДПС ГИБДД, медицинская помощь участникам происшествия не потребовалась.