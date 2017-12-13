В самолете рейсом Москва — Екатеринбург на высоте сработал датчик разгерметизации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря, ИА УралПолит.Ru. В самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург, на высоте сработал датчик разгерметизации. На деле же борт был исправен.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря, ИА УралПолит.Ru. В самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург, на высоте сработал датчик разгерметизации. На деле же борт был исправен.
«В самолете, по нашим данным, сработал датчик разгерметизации», — сообщила «УралПолит.Ru» представитель управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.
Она добавила, что самолет благополучно приземлился в «Кольцово».
После посадки самолет проверили, он был в полной исправности, уточнила сотрудница транспортной полиции.