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14:05 (мск), источник: УралПолит.ру

В самолете рейсом Москва — Екатеринбург на высоте сработал датчик разгерметизации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря, ИА УралПолит.Ru. В самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург, на высоте сработал датчик разгерметизации. На деле же борт был исправен.

«В самолете, по нашим данным, сработал датчик разгерметизации», — сообщила «УралПолит.Ru» представитель управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Она добавила, что самолет благополучно приземлился в «Кольцово».

После посадки самолет проверили, он был в полной исправности, уточнила сотрудница транспортной полиции.

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В самолете рейсом Москва – Екатеринбург на высоте сработал датчик разгерметизации
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