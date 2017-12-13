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16:39 (мск), источник: Вести - Калининград

Ситуация с АЧС в Калининградской области остается напряженной

Ситуация с африканской чумой свиней в Калининградской области остается напряженной. Такая информация прозвучала во время заседания в правительстве области.

Напомним, опасная инфекция была выявлена у кабанов на территории Багратионовского и Ладушкинского городских округов.

По последним данным, лабораторно подтверждено 17 случаев АЧС в дикой фауне. В настоящее время в этих муниципалитетах действует карантин, принимается меры по ликвидации очагов АЧС и недопущению дальнейшего распространения заболевания. Одна из них — снижение численности дикого кабана.

Прозвучало мнение о необходимости кардинального решения вопроса их численности, вплоть до полной депопуляции.
Еще одна из мер по предотвращению распространения инфекции — отчуждение свиней в подсобных хозяйствах. На данный момент изъяты более 300 животных. Их собственникам будет выплачена компенсация из расчёта 140 рублей за килограмм.

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