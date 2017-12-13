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15:56 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде задержан серийный мошенник

Полицейские задержали 39-летнего калининградца, подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в среду.

Полицейские выявили 8 эпизодов противоправной деятельности, связанных с хищением денег у жителей Калининграда и области. Злоумышленник использовал несколько схем обмана. Собственникам магазинов и продавцам он представлялся владельцем соседнего заведения и просил одолжить денег под предлогом срочной оплаты долгов за электроэнергию. Обращаясь к горожанам в супермаркетах, подозреваемый сообщал им заведомо ложную информацию о необходимости срочно вызвать эвакуатор для сломавшегося автомобиля. Чтобы у граждан не возникало сомнений, мошенник оставлял им долговые расписки, на которых указывал номер своего телефона. Однако, получив деньги, на связь с потерпевшими он больше не выходил.

Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий, сопоставили обстоятельства совершения всех преступлений и пришли к выводу, что ко всем мошенничествам причастен 39-летний калининградец. Мужчину задержали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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УМВД России по Калининградской области обращается к жителям региона: если вы пострадали от действий данного гражданина, просьба обращаться в полицию по телефонам: 8 (4012) 554−506, 21−46−39 или 02.

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