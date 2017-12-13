В Калининграде задержан серийный мошенник
Полицейские задержали 39-летнего калининградца, подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Полицейские задержали 39-летнего калининградца, подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Полицейские выявили 8 эпизодов противоправной деятельности, связанных с хищением денег у жителей Калининграда и области. Злоумышленник использовал несколько схем обмана. Собственникам магазинов и продавцам он представлялся владельцем соседнего заведения и просил одолжить денег под предлогом срочной оплаты долгов за электроэнергию. Обращаясь к горожанам в супермаркетах, подозреваемый сообщал им заведомо ложную информацию о необходимости срочно вызвать эвакуатор для сломавшегося автомобиля. Чтобы у граждан не возникало сомнений, мошенник оставлял им долговые расписки, на которых указывал номер своего телефона. Однако, получив деньги, на связь с потерпевшими он больше не выходил.
Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий, сопоставили обстоятельства совершения всех преступлений и пришли к выводу, что ко всем мошенничествам причастен 39-летний калининградец. Мужчину задержали.
В отношении него было возбуждено уголовное дело.
УМВД России по Калининградской области обращается к жителям региона: если вы пострадали от действий данного гражданина, просьба обращаться в полицию по телефонам: 8 (4012) 554−506, 21−46−39 или 02.