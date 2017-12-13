В Калининграде задержан серийный мошенник

Полицейские выявили 8 эпизодов противоправной деятельности, связанных с хищением денег у жителей Калининграда и области. Злоумышленник использовал несколько схем обмана. Собственникам магазинов и продавцам он представлялся владельцем соседнего заведения и просил одолжить денег под предлогом срочной оплаты долгов за электроэнергию. Обращаясь к горожанам в супермаркетах, подозреваемый сообщал им заведомо ложную информацию о необходимости срочно вызвать эвакуатор для сломавшегося автомобиля. Чтобы у граждан не возникало сомнений, мошенник оставлял им долговые расписки, на которых указывал номер своего телефона. Однако, получив деньги, на связь с потерпевшими он больше не выходил.