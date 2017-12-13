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13:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трое пассажиров избили и ограбили таксиста в Усть-Илимске

Возбуждено уголовное дело.

Трое молодых людей, ранее попадавших в поле зрение правоохранительных органов, избили и ограбили водителя такси в Иркутской области. По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Каждому из злоумышленников может грозить до 7 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Правоохранителями установлено, что 33-летний местный житель подвозил троих пассажиров. Во время пути один из злоумышленников нанес ему несколько ударов. Когда водитель остановился в поисках помощи, молодые люди похитили видеорегистратор, выскочили из такси и попытались скрыться. Однако, были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, экипаж которых стоял неподалеку.

«Задержанными оказались четверо молодых людей от 18 до 20 лет, ранее попадавших в поле зрение правоохранительных органов. В отношении них составлены административные протоколы по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)», — отметили в ведомстве.

Сейчас молодые люди находятся в спецприемнике.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Двое мужчин угрожали пистолетом водителям такси в Зиме Иркутской области.

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