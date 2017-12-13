Судебные приставы Новосибирска взыскали 100 тысяч рублей с пилота, разбившего вертолёт
Несоблюдение правил безопасности при посадке обернулось уголовным делом.
Несоблюдение правил безопасности при посадке обернулось уголовным делом.
В Новосибирске на пилота завели уголовное дело за то, что он нарушил правила безопасности при посадке самолета, перевозя
— Посадка была настолько жёсткой, что в результате удара о землю повреждены пассажирские сидения, лопасти рулевого винта, двери в кабину пилотов, грузовой пол, вентиляционный короб, лопасти несущего винта, фюзеляж и многое другое. Заключением эксперта установлено, что проводить восстановительный ремонт вертолёта после такого приземления экономически нецелесообразно. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил пилота к уголовному штрафу в размере 100 тысяч рублей, — сообщают судебные приставы.
Опасаясь лишится свободы, пилот выплатил наложенный на него штраф.