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14:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Судебные приставы Новосибирска взыскали 100 тысяч рублей с пилота, разбившего вертолёт

Несоблюдение правил безопасности при посадке обернулось уголовным делом.

В Новосибирске на пилота завели уголовное дело за то, что он нарушил правила безопасности при посадке самолета, перевозя вахтовиков-нефтяников. Согласно официальному документу, пилот подверг опасности жизнь и здоровье своих пассажиров. Это произошло при посадке самолета: скорость была слишком велика и её резкое снижение с правым доворотом создали условия для попадания воздушного судна в режим «вихревого кольца».

— Посадка была настолько жёсткой, что в результате удара о землю повреждены пассажирские сидения, лопасти рулевого винта, двери в кабину пилотов, грузовой пол, вентиляционный короб, лопасти несущего винта, фюзеляж и многое другое. Заключением эксперта установлено, что проводить восстановительный ремонт вертолёта после такого приземления экономически нецелесообразно. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил пилота к уголовному штрафу в размере 100 тысяч рублей, — сообщают судебные приставы.

Опасаясь лишится свободы, пилот выплатил наложенный на него штраф.

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