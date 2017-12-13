Судебные приставы Новосибирска взыскали 100 тысяч рублей с пилота, разбившего вертолёт

В Новосибирске на пилота завели уголовное дело за то, что он нарушил правила безопасности при посадке самолета, перевозя вахтовиков-нефтяников. Согласно официальному документу, пилот подверг опасности жизнь и здоровье своих пассажиров. Это произошло при посадке самолета: скорость была слишком велика и её резкое снижение с правым доворотом создали условия для попадания воздушного судна в режим «вихревого кольца».