В массовом ДТП на КАД «Ладу» приподняло над землей
Массовая авария, произошедшая днём 13 декабря на востоке КАД, собрала пробку длиной более 3 с половиной километров.
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Массовая авария, произошедшая днём 13 декабря на востоке КАД, собрала пробку длиной более 3 с половиной километров.
На внутреннем кольце, между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе, столкнулись несколько легковых автомобилей. Они получили сильные повреждения. Самая впечатляющая картина — «Лада», подхваченная на капот иномаркой.