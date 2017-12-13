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15:23 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре ищут нарушителя на «Мерседесе», скрывшегося от погони

Попытка преследования автомобиля не дала результатов, его водителя ищут.

Инцидент произошел утром 13 декабря. Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, спортивный «Мерседес» с затонированными стеклами и без регистрационных номеров пытался выехать из города по Тургеневскому мосту. Водитель не отреагировал на требование сотрудника ДПС остановиться. Полицейские преследовали автомобиль, но ему удалось скрыться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщила «Югополису» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова, по факту случившегося проводится проверка. Личность нарушителя устанавливается.

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