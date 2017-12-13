В Краснодаре ищут нарушителя на «Мерседесе», скрывшегося от погони

Инцидент произошел утром 13 декабря. Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, спортивный «Мерседес» с затонированными стеклами и без регистрационных номеров пытался выехать из города по Тургеневскому мосту. Водитель не отреагировал на требование сотрудника ДПС остановиться. Полицейские преследовали автомобиль, но ему удалось скрыться.