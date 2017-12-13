В Краснодаре ищут нарушителя на «Мерседесе», скрывшегося от погони
Попытка преследования автомобиля не дала результатов, его водителя ищут.
Попытка преследования автомобиля не дала результатов, его водителя ищут.
Инцидент произошел утром 13 декабря. Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, спортивный «Мерседес» с затонированными стеклами и без регистрационных номеров пытался выехать из города по Тургеневскому мосту. Водитель не отреагировал на требование сотрудника ДПС остановиться. Полицейские преследовали автомобиль, но ему удалось скрыться.
Как сообщила «Югополису» начальник