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14:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Основатель екатеринбургского клуба «Храбр» признался в мошенничестве

Его сообщник отрицает вину.

13 декабря в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу основателя клуба единоборств «Храбр» Никиты Мальцева и бывшего оперативника екатеринбургского ОБЭП Сергея Кондрашина.

Мальцев признал вину в полном объеме (его обвиняют в покушении на мошенничество), передает «Уралинформбюро». Кондрашин, напротив, отрицает свою причастность к преступлениям (ему вменяют злоупотребление полномочиями и покушение на получение взятки).

По версии следствия, в декабре 2016 года Кондрашин нагрянул с проверкой к одному из бизнесменов, торговавшего обувью и верхней одеждой. У коммерсанта отняли часть имущества, а за возврат экс-полицейский требовал 100 тысяч рублей. Предприниматель отказался давать взятку.

Спустя месяц подсудимые потребовали у другого бизнесмена 1,2 миллиона рублей за возврат игорного оборудования. Он написал заявление в полицию.

Мальцева и Кондрашина задержали 12 января 2017 года при получении 700 тысяч рублей.

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