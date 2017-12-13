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14:26 (мск), источник: Интерфакс

Суд приговорил к штрафу похитителей 23 млн рублей из бюджета Перми

Пермь. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Орджоникидзевский районный суд Перми вынес обвинительный приговор трем предпринимателям и руководителю коммунальной организации за многомилионное мошенничество с бюджетными деньгами, сообщается на сайте региональной прокуратуры в среду.

Суд установил, что трое бизнесменов осуществляли от имени ООО «Пламя» деятельность по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). В декабре 2013 года между фирмой и муниципальным казенным учреждением (МКУ) «Благоустройство Орджоникидзевского района» был заключен контракт стоимостью 29,2 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки древесины в одном из районов Перми. По условиям контракта, организация должна была вывезти более 90 тонн древесины и захоронить ее на полигоне ТБО.

Вместо этого обвиняемые предъявили в адрес МКУ фиктивные документы о выполнении работ, которые подписал их соучастник — гендиректор одной из коммунальных организаций.

«В результате на счет ООО “Пламя” из бюджета (Перми — ИФ) было перечислено более 29 млн рублей, из которых 23,3 млн рублей они похитили и распорядились по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Суд признал подельников виновными по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) и оштрафовал каждого из трех коммерсантов на 1,4 млн рублей, их соучастника — на 1,2 млн рублей.

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