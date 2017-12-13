Суд приговорил к штрафу похитителей 23 млн рублей из бюджета Перми

Суд установил, что трое бизнесменов осуществляли от имени ООО «Пламя» деятельность по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). В декабре 2013 года между фирмой и муниципальным казенным учреждением (МКУ) «Благоустройство Орджоникидзевского района» был заключен контракт стоимостью 29,2 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки древесины в одном из районов Перми. По условиям контракта, организация должна была вывезти более 90 тонн древесины и захоронить ее на полигоне ТБО.

Вместо этого обвиняемые предъявили в адрес МКУ фиктивные документы о выполнении работ, которые подписал их соучастник — гендиректор одной из коммунальных организаций.

«В результате на счет ООО “Пламя” из бюджета (Перми — ИФ) было перечислено более 29 млн рублей, из которых 23,3 млн рублей они похитили и распорядились по своему усмотрению», — говорится в сообщении.