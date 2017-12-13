Суд приговорил к штрафу похитителей 23 млн рублей из бюджета Перми
Пермь. 13 декабря.
Пермь. 13 декабря.
Суд установил, что трое бизнесменов осуществляли от имени ООО «Пламя» деятельность по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). В декабре 2013 года между фирмой и муниципальным казенным учреждением (МКУ) «Благоустройство Орджоникидзевского района» был заключен контракт стоимостью 29,2 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки древесины в одном из районов Перми. По условиям контракта, организация должна была вывезти более 90 тонн древесины и захоронить ее на полигоне ТБО.
Вместо этого обвиняемые предъявили в адрес МКУ фиктивные документы о выполнении работ, которые подписал их соучастник — гендиректор одной из коммунальных организаций.
«В результате на счет ООО “Пламя” из бюджета (Перми — ИФ) было перечислено более 29 млн рублей, из которых 23,3 млн рублей они похитили и распорядились по своему усмотрению», — говорится в сообщении.
Суд признал подельников виновными по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) и оштрафовал каждого из трех коммерсантов на 1,4 млн рублей, их соучастника — на 1,2 млн рублей.