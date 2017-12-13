Шестерых человек задержали в столице по подозрению в торговле наркотиками
Шестерых человек задержали в столице по подозрению в торговле наркотиками.
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Шестерых человек задержали в столице по подозрению в торговле наркотиками.
При обысках в их квартирах полиция обнаружила наркотические вещества растительного происхождения, а также героин. Двое злоумышленников ранее уже были судимы за подобные преступления.
Теперь всем шестерым грозит до 15 лет тюрьмы.