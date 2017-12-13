Осужден водитель, насмерть сбивший пешехода

53-летний водитель на Hyundai Getz двигался по Восточному обходу со стороны улицы Героев Хасана в направлении автодороги «Пермь-Новые Ляды». На 13-ом километре дороги он допустил наезд на 48-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте аварии.



Пешеход переходила дорогу в неположенном месте, но водитель имел возможность избежать наезда — он мог нажать на педаль тормоза, но не сделал для этого ничего.



Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Два года ему нельзя садиться за руль.