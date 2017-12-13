Осужден водитель, насмерть сбивший пешехода
В июле прошлого года на Восточном обходе Перми водитель на иномарке сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. При этом автомобилист мог притормозить, но делать этого не стал.
В июле прошлого года на Восточном обходе Перми водитель на иномарке сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. При этом автомобилист мог притормозить, но делать этого не стал.
53-летний водитель на Hyundai Getz двигался по Восточному обходу со стороны улицы Героев Хасана в направлении автодороги «Пермь-Новые Ляды». На 13-ом километре дороги он допустил наезд на 48-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте аварии.
Пешеход переходила дорогу в неположенном месте, но водитель имел возможность избежать наезда — он мог нажать на педаль тормоза, но не сделал для этого ничего.
Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы в