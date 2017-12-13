Начальник нижнекамской ГИБДД помог сдать экзамен на права сыну бизнесмена
Начальник ГИБДД по Нижнекамску Алексея Крайнов посодействовал сыну местного бизнесмена в сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Начальник ГИБДД по Нижнекамску Алексея Крайнов посодействовал сыну местного бизнесмена в сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Как сообщает Нижнекамская телерадиокомпания со ссылкой на имеющийся в редакции документ, в приказе министра МВД Артема Хохорина говорится о привлечении к дисциплинарной ответственности подполковника Крайнова — в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Также его лишили премии.
Житель Нижнекамска несколько раз пытался сдать экзамен на получение водительского удостоверения, однако не смог пройти тестирование. Через
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