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16:06 (мск), источник: АиФ Казань

Начальник нижнекамской ГИБДД помог сдать экзамен на права сыну бизнесмена

Начальник ГИБДД по Нижнекамску Алексея Крайнов посодействовал сыну местного бизнесмена в сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.

Как сообщает Нижнекамская телерадиокомпания со ссылкой на имеющийся в редакции документ, в приказе министра МВД Артема Хохорина говорится о привлечении к дисциплинарной ответственности подполковника Крайнова — в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Также его лишили премии.

Житель Нижнекамска несколько раз пытался сдать экзамен на получение водительского удостоверения, однако не смог пройти тестирование. Через отца-бизнесмена молодой человек договорился о том, что за 30 тысяч рублей вопрос решат. После передачи денег начальник нижнекамского ОГИБДД оказал содействие в сдаче теоретического экзамена на знание ПДД.

Позже в комментариях порталу «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ уточнили, что денег Алексей Крайнов не получал, а действовал бескорыстно.

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