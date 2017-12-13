Начальник нижнекамской ГИБДД помог сдать экзамен на права сыну бизнесмена

Как сообщает Нижнекамская телерадиокомпания со ссылкой на имеющийся в редакции документ, в приказе министра МВД Артема Хохорина говорится о привлечении к дисциплинарной ответственности подполковника Крайнова — в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Также его лишили премии.

Житель Нижнекамска несколько раз пытался сдать экзамен на получение водительского удостоверения, однако не смог пройти тестирование. Через отца-бизнесмена молодой человек договорился о том, что за 30 тысяч рублей вопрос решат. После передачи денег начальник нижнекамского ОГИБДД оказал содействие в сдаче теоретического экзамена на знание ПДД.