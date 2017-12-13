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15:44 (мск), источник: Sputnik.md

Трагедия в Румынии: машина въехала в людей у школы

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Директор школы в Бузэу, находясь за рулем автомобиля, врезалась в среду в толпу людей, находившихся рядом со зданием этого образовательного учреждения. Об этом сообщают румынские СМИ.

Источник: Sputnik.md

По данным прессы, после инцидента был объявлен «красный код» проведения спецоперации. По предварительной версии, женщина совершила неверный маневр, пытаясь припарковать авто, а именно — перепутала педали тормоза и газа.

В итоге транспортное средство влетело в металлический забор, который упал в том числе на людей, ждавший детей из школы.

Как пишет пресса, в результате инцидента пострадали 12 человек, у трех из которых случились панические атаки. В их числе и директор школы. Девять пострадавших госпитализировали.

Пресса сообщает, что среди пострадавших нет детей, но есть беременная женщина.

На месте продолжают работать экстренные службы, а полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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