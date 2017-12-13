Трагедия в Румынии: машина въехала в людей у школы

Источник: Sputnik.md

По данным прессы, после инцидента был объявлен «красный код» проведения спецоперации. По предварительной версии, женщина совершила неверный маневр, пытаясь припарковать авто, а именно — перепутала педали тормоза и газа.

В итоге транспортное средство влетело в металлический забор, который упал в том числе на людей, ждавший детей из школы.

Как пишет пресса, в результате инцидента пострадали 12 человек, у трех из которых случились панические атаки. В их числе и директор школы. Девять пострадавших госпитализировали.

Пресса сообщает, что среди пострадавших нет детей, но есть беременная женщина.