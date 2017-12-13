Охранник шахты скончался в Караганде

Источник: Tengrinews

Как пояснили в компании, в рамках служебного расследования выяснилось, что охранник скончался в результате продолжительной болезни.

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«13 декабря на шахте имени Костенко на рабочем месте скончался сотрудник охранного агентства «Беркут-7» Мороко А. И. 1970 года рождения. Ему поставили предварительный диагноз: тромбоэмболия легочной артерии. У него были обнаружены при себе лекарства. Данный инцидент не имеет отношения к конфликту «АрселорМиттал Темиртау», — сообщили в охранном агентстве.

Как известно, 11 декабря около 200 горняков четырех шахт «АрселорМиттал Темиртау» после смены не поднялись на поверхность. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.