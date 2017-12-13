Сына свердловского чиновника отправили за решетку за наркоторговлю

Ленинский райсуд Екатеринбурга 13 декабря вынес приговор 28-летнему Александру Каюмову — сыну главы Горнозаводского управленческого округа. Молодой человек признан виновным в наркоторговле. Он проведет 4,5 года в колонии общего режима, сообщили «Уралинформбюро» в суде.

Каюмова задержали в конце апреля 2017 года в уральской столице. В ходе контрольной закупки Александр передал подставному покупателю сверток с наркотиком, за который получил тысячу рублей. При задержании у него были изъяты меченые деньги. Покупателем выступил активист фонда «Город без наркотиков».