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15:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Сына свердловского чиновника отправили за решетку за наркоторговлю

На 4,5 года.

Ленинский райсуд Екатеринбурга 13 декабря вынес приговор 28-летнему Александру Каюмову — сыну главы Горнозаводского управленческого округа. Молодой человек признан виновным в наркоторговле. Он проведет 4,5 года в колонии общего режима, сообщили «Уралинформбюро» в суде.

Каюмова задержали в конце апреля 2017 года в уральской столице. В ходе контрольной закупки Александр передал подставному покупателю сверток с наркотиком, за который получил тысячу рублей. При задержании у него были изъяты меченые деньги. Покупателем выступил активист фонда «Город без наркотиков».

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