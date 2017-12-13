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15:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Суд отправил в СИЗО владельца «Речелстроя» Андрея Пязока

ЧЕЛЯБИНСК, 13 декабря, ФедералПресс. В Центральном районном суде Челябинска избрали меру пресечения учредителю ООО «Речелстрой», депутату Челябинской городской Думы Андрею Пязоку, обвиняемому в хищении средств дольщиков. Он останется в СИЗО до 11 февраля 2018, передает корреспондент «ФедералПресс».

Следствие настаивало на заключении Пязока под стражу, подчеркивая при этом: имеются основания полагать, что он будет оказывать давление на свидетелей — некоторые уже признались, что боятся обвиняемого.

Кроме того, представитель СК подчеркнул, что учредитель «Речелстроя» может скрыться.

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Пязок, в свою очередь, подчеркнул, что обвинение в его адрес построено на показаниях бывших сотрудников строительной компании, которые сами попались на хищениях.

Заявление в полицию о возбуждении дел в отношении этих личностей было подано еще в апреле этого года.

«Понятно, что я не могу на них воздействовать, они уволены. Свидетели сами мне угрожали, — подчеркнул обвиняемый. — Скрываться тоже не собираюсь — несмотря на то, что у меня четыре открытые визы». Учредитель «Речелстроя» высказал недоумение: по собственной версии, он вложил в компанию несколько сотен миллионов, при этом ему инкриминируется хищение 15 миллионов.

Пязок заявил, что его содержание под арестом недопустимо. «Если меня не будет на работе, пострадают все. У нас план спасения зафиксирован в дорожной карте Челябинской области. Если я буду под стражей, последствия будут фатальными, потому что сейчас все держится на моих личных контактах», — сказал обвиняемый.

Пязок признал, что «Речелстрой» находится в тяжелой финансовой ситуации, однако это — результат кассового разрыва и ряда злоупотреблений со стороны бывших сотрудников компании.

В качестве свидетеля был допрошен гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг.

«Больше 13 лет возглавляю ЧКПЗ, хорошо знаком с Пязком. На протяжении многих лет и нескольких кризисов он зарекомендовал себя как честный и порядочный человек, всегда доводит обязательства до конца. Прошу личное поручительство в отношении Пязока в качестве меры пресечения», — сказал Гартунг.

Адвокат учредителя «Речелстроя» просил суд отпустить его подзащитного залог в 3 миллиона или домашний арест.

Напомним, Пязока задержали вчера. Ему уже предъявлено обвинение обвинение в хищении средств дольщиков при строительстве жилых домов в «Чурилово Lake City».

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