Челябинцу, заказавшему убийство возлюбленной серной кислотой, вынесли приговор

45-летний челябинец заказал киллера для бывшей супруги, но попытка не увенчалась успехом. 13 декабря Металлургический районный суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Экс-возлюбленной он также должен заплатить 116 тыс. руб. — это компенсация морального и материального вреда.

Интересно, что следствие расценило всю историю как попытку убийства. Прокуратура запрашивала для подсудимого 10 лет колонии. Но адвокаты челябинца доказали суду: убивать не хотел, собирался лишь покалечить. Поэтому дело переквалифицировали на более мягкую статью.

— Получим приговор на руки и решим, будем ли мы обжаловать решение в областном суде, — рассказал зампрокурора Металлургического района Иван Чеурин.

«ЛОМАЛ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ, СТРЕЛЯЛ В ОКНА…».

Прошлой осенью на всех телеканалах в Челябинске прогремела новость: в подъезде собственного дома убита 40-летняя мать двоих детей. Неизвестные подкараулили ее в подъезде и плеснули в лицо кислотой. Пострадавшая скончалась на месте от болевого шока…

Но уже спустя сутки полиция объявила, что убийство было инсценировано — дама жива. А «утку» в СМИ запустили сыщики для поимки жестокого преступника.

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Многоходовую комбинацию следователи разработали ради спасения челябинки Светланы Жернаковой (имя изменено), которая подверглась террору со стороны бывшего возлюбленного. Светлана и Валерий прожили вместе три года, и все это время в семье кипели нешуточные страсти. Влюбленный мужчина то был мил и ласков, то метал искры, терзаясь от ревности.

— Света повода никогда не давала. Хотя она красивая и мужчинам нравится. Но Валера заводился от любого неосторожного взгляда и слова. Мы частенько слышали, как они ругались, — рассказали соседи.

Особенно тяжело далась Валерию разлука с женой, когда он уехал работать на вахту в Ханты-Мансийск. Женщина попала под тотальную слежку: муж проверял все ее странички в соцсетях, читал переписку и требовал ежедневного отчета. Нервотрепка так вымотала Светлану, что она решилась на разрыв. После этого возлюбленный будто помешался.

Вернувшись с вахты, он стал терроризировать Свету. В квартире, где она живет с мамой, постоянно стали происходить неприятности. Однажды он залил входной замок клеем, потом напихал туда щепок. В другой раз обстрелял их окна из пневматики.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ УБИЙЦА».

Однажды к Светлане явился незнакомец и рассказал, что он должен ее убить.

— Ваш бывший муж предложил мне хорошее вознаграждение за ваш труп. Я не убийца, поэтому пришел вас предупредить. Идите скорее в полицию! — предостерег мужчина.

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На этом этапе и подключились оперативники. Несостоявшийся киллер согласился подыграть следствию, чтобы задержать ревнивца с поличным.

— Для этого «киллер» еще раз встретился с заказчиком. Получил от него вводные данные о круге общения Светланы, месте работы, режиме дня. Получил задаток в 95 тысяч рублей и договорился, что еще 45 тысяч рублей получит после смерти женщины, — рассказали челябинские следователи.

Особое внимание мститель уделил способу убийства. Ревнивец хотел заставить женщину мучиться. Поэтому сначала предложил заразить ее СПИДом, вколов шприц с вирусом. Но кровожадные мечты разбились о технические трудности. Поэтому решено было использовать серную кислоту — ее можно было раздобыть через химические лаборатории.

В назначенный день пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области распространила официальную информацию о том, что в подъезде пятиэтажки обнаружен труп молодой женщины, насмерть обожженной серной кислотой. Новость моментально разлетелась. Это и было подтверждением для Валерия о выполненной работе.