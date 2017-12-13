Подростки забросали камнями поезд в Челябинской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, однако задержать правонарушителей по горячим следам не смогли. На следующий день сотрудники транспортной полиции нашли двух школьников из Кунашакского района.

Со слов подростков, они гуляли недалеко от железнодорожных путей. Увидев поезд, обкидали его камнями, и только по счастливой случайности не разбили стекло локомотива. На родителей малолетних хулиганов составлены административные протоколы.