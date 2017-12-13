Подростки забросали камнями поезд в Челябинской области
На Южном Урале подростки камнями забросали грузовой состав. Как сообщили в транспортной полиции, инцидент произошел на станции Тахталы, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
На Южном Урале подростки камнями забросали грузовой состав. Как сообщили в транспортной полиции, инцидент произошел на станции Тахталы, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
На место происшествия выехала
Со слов подростков, они гуляли недалеко от железнодорожных путей. Увидев поезд, обкидали его камнями, и только по счастливой случайности не разбили стекло локомотива. На родителей малолетних хулиганов составлены административные протоколы.
Андрей Мухамадеев.