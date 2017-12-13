От бывшего омоновца требуют 28 млн за убийство омича

Сегодня, 13 декабря, в Омском областном суде состоялись прения по громкому уголовному делу Серика Батталова. Суд присяжных признал 29-летнего бойца ММА виновным в жестоком убийстве омича Александра Раткевича.

Напомним, Александр Раткевич отправился на своем «Лексусе» на встречу с покупателем, но домой не вернулся. Случайная свидетель — пенсионерка — видела, как мужчину избили и затолкали в машину на парковке у гипермаркета «Оби». Вскоре силовики вышли на след подозревамемых: Батталова и его знакомого Василия Еланцева. Первого задержали дома, а второй покончил с собой на дачах. После этого единственный подозреваемый рассказал следователям, как вместе с приятелем расправился с владельцем внедорожника, его тело вывез в Новосибирскую область. Машину планировали продать бывшей жене Пецевича.

Батталов в надежде на оправдательный приговор попросил о суде присяжных, на процессе говорил о том, что расправу учинил его друг, а сам он от шока не мог ничего сделать. Но присяжные бывшего омоновца признали виновным по всем статьям.

Сегодня в ходе прений гособвинитель предложил назначить Батталову наказание в виде 23 лет колонии. Прокурор просил частично удовлетворить еще и гражданские иски матери и жены Раткевича — по 1 миллиону рублей каждой (первая оценила моральный ущерб в 3 млн, вторая — 25. — Прим. Авт.). Обе просят дать убийце пожизненный срок.