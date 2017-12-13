От бывшего омоновца требуют 28 млн за убийство омича
Гособвинитель предложил отправить Серика Батталова за решетку на 23 года.
Гособвинитель предложил отправить Серика Батталова за решетку на 23 года.
Сегодня, 13 декабря, в Омском областном суде состоялись прения по громкому уголовному делу Серика Батталова. Суд присяжных признал 29-летнего бойца ММА виновным в жестоком убийстве омича Александра Раткевича.
Напомним, Александр Раткевич отправился на своем «Лексусе» на встречу с покупателем, но домой не вернулся. Случайная свидетель — пенсионерка — видела, как мужчину избили и затолкали в машину на парковке у гипермаркета «Оби». Вскоре силовики вышли на след подозревамемых: Батталова и его знакомого Василия Еланцева. Первого задержали дома, а второй покончил с собой на дачах. После этого единственный подозреваемый рассказал следователям, как вместе с приятелем расправился с владельцем внедорожника, его тело вывез в Новосибирскую область. Машину планировали продать бывшей жене Пецевича.
Батталов в надежде на оправдательный приговор попросил о суде присяжных, на процессе говорил о том, что расправу учинил его друг, а сам он от шока не мог ничего сделать. Но присяжные бывшего омоновца признали виновным по всем статьям.
Сегодня в ходе прений гособвинитель предложил назначить Батталову наказание в виде 23 лет колонии. Прокурор просил частично удовлетворить еще и гражданские иски матери и жены Раткевича — по 1 миллиону рублей каждой (первая оценила моральный ущерб в 3 млн, вторая — 25. — Прим. Авт.). Обе просят дать убийце пожизненный срок.
Какое решение примет суд, станет известно 14 декабря.