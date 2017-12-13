В Башкирии разыскивают мать троих детей

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке разыскивают пропавшую мать троих детей.

С просьбой о помощи в поисках Кристины Михельсон обратилась ее подруга Ксения.

— Этим утром Кристина отвела детишек в садик и должна была вернуться домой почти сразу. Одета она была по-домашнему, телефон с собой не взяла. Домой к матери она так и не вернулась, — обеспокоено рассказала девушка.

Родные пропавшей предполагают, что к исчезновению девушки может быть причастен ее бывший супруг, с которым она была не в самых лучших отношениях.

В это утро Кристина была одета в светлый пуховик.