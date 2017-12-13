В Башкирии разыскивают мать троих детей
Девушка отвела детей в садик и пропала.
Девушка отвела детей в садик и пропала.
В Стерлитамаке разыскивают пропавшую мать троих детей.
С просьбой о помощи в поисках Кристины Михельсон обратилась ее подруга Ксения.
— Этим утром Кристина отвела детишек в садик и должна была вернуться домой почти сразу. Одета она была
Родные пропавшей предполагают, что к исчезновению девушки может быть причастен ее бывший супруг, с которым она была не в самых лучших отношениях.
В это утро Кристина была одета в светлый пуховик.
Если вы узнали девушку или ее бывшего супруга, пожалуйста, сообщите об этом ее родным по телефонам 8−987−584−68−20 или 8−917−468−84−85.