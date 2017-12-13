В Краснодаре подозреваемым в каннибализме супругам продлили арест

Как сообщали Юга.ру, 11 сентября в Краснодаре нашли телефон с селфи, где 35-летний краснодарец фотографируется с отрубленной рукой и скальпом женщины. Владельца телефона задержали. Потом на территории военного авиационного училища в пакете и ведре обнаружили останки женщины. Возбудили уголовное дело по факту убийства. По подозрению в преступлении задержали мужчину и его супругу, ее заподозрили в подстрекательстве.