В Калининграде следователи возбудили дело по факту смерти 11-месячного мальчика

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, ночью 21 ноября в одну из больниц города доставили 11-месячного мальчика. У ребёнка были признаки инфекционного заболевания, но медики не стали госпитализировать малыша.

На следующие сутки состояние младенца ухудшилось, и его снова привезли в больницу. Однако 25 ноября мальчик скончался от сепсиса — общего заражения организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном СУ СК.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Правоохранители выясняют, кто конкретно из медиков отказал в госпитализации ребёнка.