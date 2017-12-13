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15:50 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде следователи возбудили дело по факту смерти 11-месячного мальчика

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти младенца в Калининграде.

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, ночью 21 ноября в одну из больниц города доставили 11-месячного мальчика. У ребёнка были признаки инфекционного заболевания, но медики не стали госпитализировать малыша.

На следующие сутки состояние младенца ухудшилось, и его снова привезли в больницу. Однако 25 ноября мальчик скончался от сепсиса — общего заражения организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном СУ СК.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Правоохранители выясняют, кто конкретно из медиков отказал в госпитализации ребёнка.

В ноябре в больнице Немана скончалась полуторагодовалая девочка. Причиной смерти стало инфекционное заболевание. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 109 УК РФ.

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