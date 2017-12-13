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15:49 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже водитель Mercedes на Вогрэсовском мосту сбил полицейского и скрылся

Для поиска нарушителя ввели план «Перехват». В Воронеже водитель автомобиля Mercedes сбил полицейского во время проверки документов.

Происшествие случилось в среду, 13 декабря в 13:10. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. Инспектор ГИБДД с травмами попал в больницу.

Полицейские остановили иномарку на дамбе Вогрэсовского моста, заподозрив водителя Mercedes в нарушении правил дорожного движения. Во время проверки документов автомобилист стал нервничать, а потом сбил инспектора ГИББД и уехал.

Для поиска нарушителя был введён план «Перехват». Вскоре полицейские нашли брошенный автомобиль Mercedes. Сейчас устанавливается личность водителя и ведутся его активные поиски, рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. Пострадавший сотрудник ДПС с травмами находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Оксана Грибкова.

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