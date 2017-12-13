В Карталах в частном доме угорела семья из трех человек
К трагедии привело нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
К трагедии привело нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
В частном доме города Карталы произошел несчастный случай. Семья из трех человек отравилась угарным газом. Один из них — со смертельным исходом. Еще один пострадавший находится в реанимации. Прибывшие на вызов сотрудники газовой компании установили причину отравления — отсутствие тяги в дымоходе кирпичной печи.
— Отсутствие тяги — основная причина отравлений угарным газом. Важно помнить, что перед каждым включением газового прибора необходимо открыть форточку и дважды проверить тягу в дымоходе: сначала перед его включением, а потом во время его работы, — рассказали в
Перед наступлением холодов владелец дома не заметил, как произошло обрушение внутренней конструкции дымохода. Обломки кирпичей перекрыли канал, форточки в это время были закрыты. Угарный газ заполнил комнаты дома, в результате чего произошел несчастный случай.