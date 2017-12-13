В Карталах в частном доме угорела семья из трех человек

В частном доме города Карталы произошел несчастный случай. Семья из трех человек отравилась угарным газом. Один из них — со смертельным исходом. Еще один пострадавший находится в реанимации. Прибывшие на вызов сотрудники газовой компании установили причину отравления — отсутствие тяги в дымоходе кирпичной печи.

— Отсутствие тяги — основная причина отравлений угарным газом. Важно помнить, что перед каждым включением газового прибора необходимо открыть форточку и дважды проверить тягу в дымоходе: сначала перед его включением, а потом во время его работы, — рассказали в пресс-службе компании «Газпром Газораспределение Челябинск». — Если тяга отсутствует, эксплуатировать газовое оборудование нельзя.