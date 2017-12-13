Жильцы ряда домов в Центральном районе Калининграда бьют тревогу из-за потопа в подвалах

После затяжных дождей подтопило дворы на улице Чернышевского и земля до сих пор не просохла. Калининградцы переживают, что пострадает фундамент зданий. Почему от воды не спасает дренаж, выяснял Кирилл Сергеев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/we_I8zBdMfc?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жители дома 35Б по улице Чернышевского привыкают жить по-новому. Во время дождя в подвале здания вода буквально бьет ключом. Чтобы добраться до собственного заднего двора, калининградцам нужно преодолеть целый бассейн. Похожая ситуация — едва ли не в каждом доме улицы.

Зоя Пронина, житель Калининграда:

— Постоянно, постоянно во время дождей по ступенькам течет вода. Приходишь, а уже в тапочках не выйдешь. У нас штукатурка вся слетела от этого, скоро пол встанет на дыбы.

Серьезные опасения у жильцов вызывает и фундамент — отмостку в довоенном доме чинили почти сорок лет назад. Если в ближайшее время в городе ударят морозы, до капитального ремонта в 2018-ом здание может не дотянуть.

Кирилл Сергеев, корреспондент:

— Проблемы с водоотводом жители домов на улице Чернышевского связывают с ремонтом тротуаров на идущей параллельно Фестивальной аллее. По словам «утопающих», несколько лет назад во время строительства новых пешеходных дорожек рабочие закопали дренажные колодцы. Теперь уходить воде попросту некуда.

В попытках спастись от потопа жители дошли до порога районной администрации, однако существенной помощи так и не получили. Мастера по ремонту в бедствующий дом отправили лишь однажды.

Владимир Коротков, житель Калининграда:

— Пришел, мы ему подъезды открыли, а он начал стенки мазать. Я подошел и ему сказал, что результата от этого не будет, вода все равно свою дырочку найдет. А он мне ответил, что ему так сказали, а он только делает. То есть, так вот. Реакция такая.