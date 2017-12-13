Жильцы ряда домов в Центральном районе Калининграда бьют тревогу из-за потопа в подвалах
Жильцы ряда домов в Центральном районе Калининграда не знают, как избавиться от воды.
Жильцы ряда домов в Центральном районе Калининграда не знают, как избавиться от воды.
После затяжных дождей подтопило дворы на улице Чернышевского и земля до сих пор не просохла. Калининградцы переживают, что пострадает фундамент зданий. Почему от воды не спасает дренаж, выяснял Кирилл Сергеев.
Жители дома 35Б по улице Чернышевского привыкают жить
Зоя Пронина, житель Калининграда:
— Постоянно, постоянно во время дождей по ступенькам течет вода. Приходишь, а уже в тапочках не выйдешь. У нас штукатурка вся слетела от этого, скоро пол встанет на дыбы.
Серьезные опасения у жильцов вызывает и фундамент — отмостку в довоенном доме чинили почти сорок лет назад. Если в ближайшее время в городе ударят морозы, до капитального ремонта в 2018-ом здание может не дотянуть.
Кирилл Сергеев, корреспондент:
— Проблемы с водоотводом жители домов на улице Чернышевского связывают с ремонтом тротуаров на идущей параллельно Фестивальной аллее. По словам «утопающих», несколько лет назад во время строительства новых пешеходных дорожек рабочие закопали дренажные колодцы. Теперь уходить воде попросту некуда.
В попытках спастись от потопа жители дошли до порога районной администрации, однако существенной помощи так и не получили. Мастера по ремонту в бедствующий дом отправили лишь однажды.
Владимир Коротков, житель Калининграда:
— Пришел, мы ему подъезды открыли, а он начал стенки мазать. Я подошел и ему сказал, что результата от этого не будет, вода все равно свою дырочку найдет. А он мне ответил, что ему так сказали, а он только делает. То есть, так вот. Реакция такая.
Пожилые владельцы квартир уже начали переезжать к родственникам — по их мнению, жизнь в постоянной сырости негативно сказывается на здоровье. Впрочем, оставшиеся жители настроены решительно: часть из них планирует подать документы в суд. Тогда выйти сухими из воды у виновников потопа не получится.