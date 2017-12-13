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16:19 (мск), источник: РИА Новости

Экс-боец ММА в Омске может получить 23 года колонии за убийство из-за Lexus

НОВОСИБИРСК, 13 дек — РИА Новости. Гособвинитель в процессе по делу бывшего омоновца и бойца смешанного стиля (ММА) Серика Батталова, признанного присяжными виновным в убийстве владельца дорогого внедорожника Lexus, попросил суд лишить его свободы на 23 года, сообщает в среду прокуратура Омской области.

«Сегодня, 13 декабря, в прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, но поскольку он совершил преступление в период условного осуждения по предыдущему приговору, государственным обвинителем было предложено окончательно назначить данному лицу наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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Также прокурор предложил частично удовлетворить исковые требования потерпевших матери и супруги погибшего мужчины и взыскать с подсудимого 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда. Как ожидается, суд огласит приговор 14 декабря.

В следственном управлении СК РФ по региону ранее сообщали, что Батталов в сговоре с 26-летним другом 17 марта встретился с 41-летним владельцем Lexus GX460, которого нашел по объявлению о продаже автомобилей.

Как установило следствие, при встрече Батталов с другом напал на мужчину и избил, а затем вывез в гаражи и задушил буксировочным тросом.

По данным СК, тело мужчины соучастники вывезли в Новосибирскую область, где в лесополосе сожгли, а останки закопали.

Автомобиль и личные вещи мужчины на общую сумму 2,2 миллиона рублей соучастники похитили, пояснили в ведомстве. В СУСК уточнили, что Lexus GX460 был передан знакомой соучастников, которая после оформления документов обещала за него 1,5 миллиона рублей. Позже друг Батталова — 26-летний охранник частного охранного предприятия — покончил жизнь самоубийством.

Уголовное дело суд рассмотрел с участием присяжных заседателей. Батталов не признал своей вины и пытался переложить ответственность за преступление на погибшего соучастника, но гособвинителю удалось убедить присяжных в его виновности. 1 декабря они единодушно признали мужчину не заслуживающим снисхождения, добавили в прокуратуре.

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