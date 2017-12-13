Экс-боец ММА в Омске может получить 23 года колонии за убийство из-за Lexus

«Сегодня, 13 декабря, в прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, но поскольку он совершил преступление в период условного осуждения по предыдущему приговору, государственным обвинителем было предложено окончательно назначить данному лицу наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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Также прокурор предложил частично удовлетворить исковые требования потерпевших матери и супруги погибшего мужчины и взыскать с подсудимого 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда. Как ожидается, суд огласит приговор 14 декабря.

В следственном управлении СК РФ по региону ранее сообщали, что Батталов в сговоре с 26-летним другом 17 марта встретился с 41-летним владельцем Lexus GX460, которого нашел по объявлению о продаже автомобилей.

Как установило следствие, при встрече Батталов с другом напал на мужчину и избил, а затем вывез в гаражи и задушил буксировочным тросом.

По данным СК, тело мужчины соучастники вывезли в Новосибирскую область, где в лесополосе сожгли, а останки закопали.

Автомобиль и личные вещи мужчины на общую сумму 2,2 миллиона рублей соучастники похитили, пояснили в ведомстве. В СУСК уточнили, что Lexus GX460 был передан знакомой соучастников, которая после оформления документов обещала за него 1,5 миллиона рублей. Позже друг Батталова — 26-летний охранник частного охранного предприятия — покончил жизнь самоубийством.