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16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

«Богач Алик» выманил у минчанки 52 тысячи рублей

Она отдала ему эти деньги, чтобы он мог «инвестировать в прибыльный бизнес».

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Познакомились они в интернете. Там же, в переписке, мужчина с ником «Богач Алик» предложил новой знакомой помочь ему с новым бизнесом — очень прибыльным, по его словам. Они встретились. Вместе обошли шесть банков, где взяли шесть кредитов за 26 тысяч долларов. Минчанка передала всю сумму мужчине (на фото).

Сначала она ничего не заподозрила: «Алик» платил по кредитам. А потом ей позвонили из банка и спросили, почему не погашается задолженность. Женщина отправилась в милицию.

— У оперативников есть информация, что от преступных действий злоумышленника пострадали и другие граждане, — сообщает официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.

Потерпевшие могут конфиденциально обратиться Московское РУВД Минска (улица Грушевская, 9) или позвонить — 8 (029) 125−86−77 или 102.

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