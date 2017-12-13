Первый случай мошенничества с биткоином зафиксирован в Беларуси
Потенциальный покупатель не стал дожидаться окончания сделки, которая должна была завершиться через пару часов, и исчез.
Потенциальный покупатель не стал дожидаться окончания сделки, которая должна была завершиться через пару часов, и исчез.
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Правоохранительные органы решают, будет ли заведено уголовное дело по факту мошенничества с биткоином, об этом сообщили в
Минчанин обратился в правоохранительные органы Бреста в середине августа и сообщил, что пытался совершить сделку по продаже криптовалюты, купленной им еще в 2011 году, но был обманут. Он рассказал, что через один из месcенджеров с ним связался потенциальный покупатель, который предложил за 0,83 биткоина три тысячи долларов. Мужчины договорились о встрече в Бресте.
«Участники сделки встретились в кафе в центре города. Через одну из
На данный момент этот случай можно считать беспрецедентным для Беларуси: ранее уголовные дела по факту хищения криптовалюты не возбуждались. Несмотря на то, что есть сложности с правовой оценкой инцидента, милиция активно разыскивает подозреваемого.
«Проводится длительная проверка. Мы изучаем позицию по этому вопросу Следственного комитета и прокуратуры. Ситуация осложняется еще тем, что покупатель и продавец пользовались анонимным мессенджером Telegram и анонимными
Максимальной санкцией по этой статье может стать лишение свободы на срок до трех лет.
Биткоин — самая популярная криптовалюта в мире. С начала года ее курс вырос с 900 долларов до почти 17,5 тысячи за одну виртуальную монету на сегодняшний день.