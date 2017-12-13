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17:46 (мск), источник: Фонтанка

Глава Колпино получил 8 лет за разбой

Красносельский суд Петербурга огласил приговор главе Колпино. Вадим Иванов за налет четырнадцатилетней давности получил восемь лет.

Как сообщает 13 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, Иванов признан виновным в разбойном нападении на женщину в октябре 2003 года.

«Суд приговорил Иванова к лишению свободы на восемь лет в колонии строгого режима. Гражданские иски о возмещении материального вреда на сумму 370 тысяч рублей и морального вреда на 400 тысяч удовлетворены», — добавили в пресс-службе.

Как установил суд, Иванов участвовал в налете на представительницу турфирмы Ольгу Макину, которая перевозила из Москвы 46 тысяч долларов. Главу Колпино задержали год назад, и, несмотря на давность событий, Макина в суде заявила, что прекрасно запомнила межзубную щель, слоновьи ножки и густые брови обидчика.

В прениях прокуратура просила для Иванова столько же — восемь лет.

Макину разбойникам «сдала» родная сестра по фамилии Сорокоумова, которая о плане перевозки денег рассказала своему сожителю Киржакову. Были, как выяснил суд, привлечены Иванов и петербуржцы Василенко и Большаков.

Непосредственно нападение совершили Иванов и Василенко, ранее получивший десять лет. Большаков заключил сделку со следствием и отправился в колонию на 2,5 года, Киржаков — на два. Сорокоумова приговорена к семи годам условно.

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