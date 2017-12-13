Глава Колпино получил 8 лет за разбой
Красносельский суд Петербурга огласил приговор главе Колпино. Вадим Иванов за налет четырнадцатилетней давности получил восемь лет.
Красносельский суд Петербурга огласил приговор главе Колпино. Вадим Иванов за налет четырнадцатилетней давности получил восемь лет.
Как сообщает 13 декабря объединенная
«Суд приговорил Иванова к лишению свободы на восемь лет в колонии строгого режима. Гражданские иски о возмещении материального вреда на сумму 370 тысяч рублей и морального вреда на 400 тысяч удовлетворены», — добавили в
Как установил суд, Иванов участвовал в налете на представительницу турфирмы Ольгу Макину, которая перевозила из Москвы 46 тысяч долларов. Главу Колпино задержали год назад, и, несмотря на давность событий, Макина в суде заявила, что прекрасно запомнила межзубную щель, слоновьи ножки и густые брови обидчика.
Макину разбойникам «сдала» родная сестра по фамилии Сорокоумова, которая о плане перевозки денег рассказала своему сожителю Киржакову. Были, как выяснил суд, привлечены Иванов и петербуржцы Василенко и Большаков.
Непосредственно нападение совершили Иванов и Василенко, ранее получивший десять лет. Большаков заключил сделку со следствием и отправился в колонию на 2,5 года, Киржаков — на два. Сорокоумова приговорена к семи годам условно.