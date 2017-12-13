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18:13 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Три человека выпали из попавшей в ДТП маршрутки на выезде из Новочеркасска

Три человека выпали из попавшей в ДТП маршрутки на выезде из Новочеркасска 13 декабря.

Как сообщает donday-novocherkassk.ru, инцидент произошел около 13.00 на трассе М-4 «Дон».

Маршрутка «Новочеркасск — Ростов» столкнулась с автомобилем Mercedes ML.

От удара у автобуса отлетела дверь и из салона выпали трое пассажиров — женщина с дочерью и молодой человек.

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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