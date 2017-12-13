Три человека выпали из попавшей в ДТП маршрутки на выезде из Новочеркасска
Три человека выпали из попавшей в ДТП маршрутки на выезде из Новочеркасска 13 декабря.
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Три человека выпали из попавшей в ДТП маршрутки на выезде из Новочеркасска 13 декабря.
Как сообщает
Маршрутка «Новочеркасск — Ростов» столкнулась с автомобилем Mercedes ML.
От удара у автобуса отлетела дверь и из салона выпали трое пассажиров — женщина с дочерью и молодой человек.
Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.