В Воронеже следователи выяснят обстоятельства ЧП со сбитым на ВОГРЭСе полицейским
Водитель
Водитель
Сотрудники Следственного комитета РФ по Воронежской области начали проверку по факту наезда иномарки на сотрудника полиции на дамбе моста ВОГРЭС, сообщила
Инцидент произошел около 13:10 13 декабря. По версии СУ СКР по региону, сотрудник полиции остановил иномарку у дома № 2 на улице Степана Солодовникова и попросил водителя предъявить документы. Мужчина проигнорировал просьбу, сбил инспектора и уехал. Пострадавшего доставили в больницу.
В городе объявили план «Перехват» для задержания нарушителя. Брошенную иномарку обнаружили в течение часа после инцидента. Поиски водителя продолжаются.
Следователи осмотрели место происшествия и найденный автомобиль. Силовики опрашивают очевидцев ЧП. По итогам проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.