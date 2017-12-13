В Воронеже следователи выяснят обстоятельства ЧП со сбитым на ВОГРЭСе полицейским

Сотрудники Следственного комитета РФ по Воронежской области начали проверку по факту наезда иномарки на сотрудника полиции на дамбе моста ВОГРЭС, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 13 декабря. Сбивший инспектора ДПС водитель Mercedes-Benz скрылся. Пустой автомобиль нашли во дворе на улице 20 лет Октября.

Инцидент произошел около 13:10 13 декабря. По версии СУ СКР по региону, сотрудник полиции остановил иномарку у дома № 2 на улице Степана Солодовникова и попросил водителя предъявить документы. Мужчина проигнорировал просьбу, сбил инспектора и уехал. Пострадавшего доставили в больницу.

В городе объявили план «Перехват» для задержания нарушителя. Брошенную иномарку обнаружили в течение часа после инцидента. Поиски водителя продолжаются.