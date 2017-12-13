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18:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже следователи выяснят обстоятельства ЧП со сбитым на ВОГРЭСе полицейским

Водитель Mercedes-Benz скрылся.

Сотрудники Следственного комитета РФ по Воронежской области начали проверку по факту наезда иномарки на сотрудника полиции на дамбе моста ВОГРЭС, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 13 декабря. Сбивший инспектора ДПС водитель Mercedes-Benz скрылся. Пустой автомобиль нашли во дворе на улице 20 лет Октября.

Инцидент произошел около 13:10 13 декабря. По версии СУ СКР по региону, сотрудник полиции остановил иномарку у дома № 2 на улице Степана Солодовникова и попросил водителя предъявить документы. Мужчина проигнорировал просьбу, сбил инспектора и уехал. Пострадавшего доставили в больницу.

В городе объявили план «Перехват» для задержания нарушителя. Брошенную иномарку обнаружили в течение часа после инцидента. Поиски водителя продолжаются.

Следователи осмотрели место происшествия и найденный автомобиль. Силовики опрашивают очевидцев ЧП. По итогам проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.

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