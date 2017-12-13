Пропавшие в Кызылорде подростки найдены полицейскими

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в полиции, 10 декабря ученики 7 класса вышли из дома в неизвестном направлении и пропали. Родители 11 декабря заявили о пропаже детей на пульт «102».

«По данному факту была проведена оперативно-розыскная работа личным составом отдела ювенальной полиции МПС. Были всесторонне рассмотрены причины ухода подростков из дома, были проверены возможные места нахождения и получены объяснительные от их друзей. В результате слаженной работы сотрудников полиции подростков обнаружили на территории дачи «Сабалак», — сообщили в пресс-службе ДВД.

В настоящее время состояние мальчиков оценивается как хорошее и они переданы своим родителям.

«Выясняются причины ухода из дома, ведутся профилактические работы в этом направлении и принимаются соответствующие меры», — отмечается в сообщении.