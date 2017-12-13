Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Секретный враг Путина: можно проиграть уже выигранные выборы -СМИ
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
В Москве простились с Леонидом Броневым
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
Брижит Макрон появилась на публике в изысканном жакете
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
18:39 (мск), источник: Newtimes.kz

Пропавшие в Кызылорде подростки найдены полицейскими

В результате интенсивных поисков полицейские обнаружили тринадцатилетних подростков в районе дач, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в полиции, 10 декабря ученики 7 класса вышли из дома в неизвестном направлении и пропали. Родители 11 декабря заявили о пропаже детей на пульт «102».

«По данному факту была проведена оперативно-розыскная работа личным составом отдела ювенальной полиции МПС. Были всесторонне рассмотрены причины ухода подростков из дома, были проверены возможные места нахождения и получены объяснительные от их друзей. В результате слаженной работы сотрудников полиции подростков обнаружили на территории дачи «Сабалак», — сообщили в пресс-службе ДВД.

В настоящее время состояние мальчиков оценивается как хорошее и они переданы своим родителям.

«Выясняются причины ухода из дома, ведутся профилактические работы в этом направлении и принимаются соответствующие меры», — отмечается в сообщении.

В связи с этим, сотрудники полиции настоятельно рекомендуют и напоминают родителям о необходимости усиления контроля и ответственности за своими детьми и повысить меры по обеспечению их безопасности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Казахстанские туроператоры «захлебнутся» потоком туристов — министр культуры
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительную ручную кладь
Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
«ВИМ-Авиа» не смогла выплатить сотрудникам зарплату
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Ксения Собчак предложила Юлии Савиновских помощь в борьбе за детей Телеведущая намерена оказать поддержку женщине, лишившейся приемных детей из-за операции по удалению груди
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь