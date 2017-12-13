Пропавшие в Кызылорде подростки найдены полицейскими
В результате интенсивных поисков полицейские обнаружили тринадцатилетних подростков в районе дач, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В результате интенсивных поисков полицейские обнаружили тринадцатилетних подростков в районе дач, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Как сообщили в полиции, 10 декабря ученики 7 класса вышли из дома в неизвестном направлении и пропали. Родители 11 декабря заявили о пропаже детей на пульт «102».
«По данному факту была проведена
В настоящее время состояние мальчиков оценивается как хорошее и они переданы своим родителям.
«Выясняются причины ухода из дома, ведутся профилактические работы в этом направлении и принимаются соответствующие меры», — отмечается в сообщении.
В связи с этим, сотрудники полиции настоятельно рекомендуют и напоминают родителям о необходимости усиления контроля и ответственности за своими детьми и повысить меры по обеспечению их безопасности.