В Уфе на Демском шоссе насмерть сбили дорожного рабочего
УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на Демском шоссе произошло смертельное ДТП, в котором жертвой стал дорожный рабочий, готовящий проезжую часть к установке отбойника.
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УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на Демском шоссе произошло смертельное ДТП, в котором жертвой стал дорожный рабочий, готовящий проезжую часть к установке отбойника.
Мужчина на дороге обозначил себя конусами, однако это не уберегло его от наезда. Его сбила «десятка». Рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью. От столкновения с пешеходном на капоте легковушки образовалась характерная вмятина.
В паблике «Дорожный патруль Уфа» отметили, что на данной автодороге действует ограничение скорости — 40 км/ч.
На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия. Движение из города в сторону Демы затруднено.