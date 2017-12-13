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21:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на Демском шоссе насмерть сбили дорожного рабочего

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на Демском шоссе произошло смертельное ДТП, в котором жертвой стал дорожный рабочий, готовящий проезжую часть к установке отбойника.

Мужчина на дороге обозначил себя конусами, однако это не уберегло его от наезда. Его сбила «десятка». Рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью. От столкновения с пешеходном на капоте легковушки образовалась характерная вмятина.

В паблике «Дорожный патруль Уфа» отметили, что на данной автодороге действует ограничение скорости — 40 км/ч.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия. Движение из города в сторону Демы затруднено.

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