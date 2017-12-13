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18:38 (мск), источник: РИА Крым

Полный набор: в Крыму пьяный угонщик без прав попался в руки ГИБДД

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе инспекторы ДПС задержали 19-летнего местного жителя, который ехал в пьяном виде на угнанном автомобиле ВАЗ-2105. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в ночное время. Обратив внимание, как машина двигается, инспекторы заподозрили, что ею управляет нетрезвый водитель.

«За рулем оказался ранее судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения местный житель, который приговором Красноперекопского районного суда был лишен права управлять транспортными средствами сроком на два года. В ходе проверки выяснилось, что транспортное средство в этот вечер было угнано. Также результаты медицинского освидетельствования показали, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы, крымчанин признался в повреждении из хулиганских побуждений четырех автомобилей.

В настоящее время злоумышленник арестован. Ему предъявлено обвинение в неправомерном завладении машиной, умышленном повреждении чужого имущества и нарушении правил дорожного движения. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы.

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