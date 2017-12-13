Источник: следствие считает, что Захарченко купил замок в Лондоне во время службы в МВД
Во время обыска у гражданской жены полковника сотрудники ФСБ просили выдать им документы на принадлежащую Захарченко иностранную недвижимость.
Во время обыска у гражданской жены полковника сотрудники ФСБ просили выдать им документы на принадлежащую Захарченко иностранную недвижимость.
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. В ходе проведенного в среду обыска у гражданской жены бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко Марины Семыниной следователи искали документы о том, что полковник владеет недвижимостью за границей, в частности замком в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.
«Сотрудники ФСБ в ходе обыска кроме заграничных паспортов также просили выдать им документы на иностранную недвижимость, принадлежащую Захарченко, в том числе на замок в Лондоне», — отметил собеседник агентства.
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы Семыниной, опроверг наличие у его подзащитной таких документов. «Моя доверительница не обладает никакой информацией и тем более никакой недвижимостью за границей. Кроме того, деньги, которые у нее сегодня забрали, были единственными денежными средствами, оставшимися на жизнь», — подчеркнул адвокат. Ранее ТАСС со ссылкой на Карабанова сообщал, что в ходе обыска у Семыниной «были изъяты около 2 тыс. евро, медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты».
1 декабря Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из решения суда, недвижимость и автомобили полковника и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.
Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в
Ранее источник сообщил ТАСС о том, что в середине января 2018 года следствие намерено предъявить Захарченко обвинение в окончательной редакции. Источник пояснил, что новых обвинений в деле пока нет, а эпизоды преступлений, которые уже в ближайшее время могут дойти до суда, были выявлены в ходе предварительного расследования. Также источник добавил, что следствие намерено исключить из обвинения Захарченко один эпизод получения взятки в размере 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре».