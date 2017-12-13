Источник: следствие считает, что Захарченко купил замок в Лондоне во время службы в МВД

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. В ходе проведенного в среду обыска у гражданской жены бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко Марины Семыниной следователи искали документы о том, что полковник владеет недвижимостью за границей, в частности замком в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

По мнению следствия, Захарченко купил замок в Лондоне во время службы в российской полиции, отметил источник.

«Сотрудники ФСБ в ходе обыска кроме заграничных паспортов также просили выдать им документы на иностранную недвижимость, принадлежащую Захарченко, в том числе на замок в Лондоне», — отметил собеседник агентства.

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы Семыниной, опроверг наличие у его подзащитной таких документов. «Моя доверительница не обладает никакой информацией и тем более никакой недвижимостью за границей. Кроме того, деньги, которые у нее сегодня забрали, были единственными денежными средствами, оставшимися на жизнь», — подчеркнул адвокат. Ранее ТАСС со ссылкой на Карабанова сообщал, что в ходе обыска у Семыниной «были изъяты около 2 тыс. евро, медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты».

1 декабря Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из решения суда, недвижимость и автомобили полковника и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.

Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финдиректора банка Галину Марчукову.

В настоящее время он обвиняется в совершении четырех эпизодов взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.