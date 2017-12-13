Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Секретный враг Путина: можно проиграть уже выигранные выборы -СМИ
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Как первая скрипка Большого театра стала бездомной
В антинаркотическом союзе заявили о госпитализации Даны Борисовой
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
В Москве простились с Леонидом Броневым
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
Жена Малахова пришла на вечерику в приталенном платье (фото)
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
В Москве произошла массовая драка: есть жертвы
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
8Суперлуние-2017
19:22 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар в квартирной «свалке» в Минске: сотрудники МЧС спасли 7 человек

В качестве версии возникновения возгорания рассматривается оставленная 53-летней хозяйкой квартиры без присмотра зажженная свеча.

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Минске семь человек, в том числе двух детей, сообщили Sputnik в среду в Минском городском УМЧС.

Инцидент произошел днем 13 декабря в квартире в доме, расположенном на улице Голодеда, информация о возгорании пожарным поступила в 15:17.

«По прибытии к месту вызова по внешним признакам ничего не наблюдалось. В ходе разведки было установлено, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома в прихожей и в жилой комнате двухкомнатной квартиры произошло загорание имущества», — сказали в МЧС.

По данным управления, пожарные с вышерасположенных этажей спасли семь человек, в том числе двух детей, из подъезда эвакуировали четырех жильцов. Никто из них не пострадал.

Сотрудники МЧС пожар ликвидировали в 16:01. В настоящее время его причина устанавливается, в качестве версии рассматривается оставленная 53-летней хозяйкой квартиры без присмотра зажженная свеча.

Судя по фото, опубликованным Минским городским УМЧС с места происшествия, проживавшая в помещении женщина занималась «собирательством» — ее квартира почти до потолка была забита различными вещами, баулами и свертками.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Инвестор Алик: минчанка отдала знакомому по интернету $26 тыс.
Артем и София: самые популярные имена в Беларуси
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительную ручную кладь
Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
«ВИМ-Авиа» не смогла выплатить сотрудникам зарплату
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Ксения Собчак предложила Юлии Савиновских помощь в борьбе за детей Телеведущая намерена оказать поддержку женщине, лишившейся приемных детей из-за операции по удалению груди
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь