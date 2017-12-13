Пожар в квартирной «свалке» в Минске: сотрудники МЧС спасли 7 человек

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Минске семь человек, в том числе двух детей, сообщили Sputnik в среду в Минском городском УМЧС.

Инцидент произошел днем 13 декабря в квартире в доме, расположенном на улице Голодеда, информация о возгорании пожарным поступила в 15:17.

«По прибытии к месту вызова по внешним признакам ничего не наблюдалось. В ходе разведки было установлено, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома в прихожей и в жилой комнате двухкомнатной квартиры произошло загорание имущества», — сказали в МЧС.

По данным управления, пожарные с вышерасположенных этажей спасли семь человек, в том числе двух детей, из подъезда эвакуировали четырех жильцов. Никто из них не пострадал.

Сотрудники МЧС пожар ликвидировали в 16:01. В настоящее время его причина устанавливается, в качестве версии рассматривается оставленная 53-летней хозяйкой квартиры без присмотра зажженная свеча.