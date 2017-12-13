Пропавшая девушка из Мяделя найдена погибшей в Минске

Александра Хутренко уехала из Мяделя в Минск 16 ноября. В столице девушка намеревалась найти работу. Также известно, что сначала она находилась по адресу подруги — в одном из домов на улице Тимошенко. После этого о местонахождении девушки не было никаких данных, и связь с ней оборвалась.