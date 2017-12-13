В Талдыкоргане задержали подозреваемых в ложной рассылке о похищении ребенка
Три женщины признались, что информация выдумана и не имеет под собой никаких оснований.
Три женщины признались, что информация выдумана и не имеет под собой никаких оснований.
Полицейские Талдыкоргана задержали подозреваемых в распространении ложной информации о похищении ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Алматинской области.
13 декабря в мессенджере WhatsАpp неизвестные лица распространили информацию, что в Талдыкоргане близ общеобразовательной школы имени Н. Островского якобы похитили подростка. Организованная проверка не подтвердила разосланную в сетях информацию.
В ходе
По факту зарегистрированном в ЕРДР УВД г. Талдыкоргана начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 274 ч.2 УК РК «Распространение заведомо ложной информации».
Одна из задержанных водворена в порядке ст. 128 УПК РК в ИВС городской полиции. В отношении двух других на время расследования применена мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».