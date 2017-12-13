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20:13 (мск), источник: Zakon.kz

В Талдыкоргане задержали подозреваемых в ложной рассылке о похищении ребенка

Три женщины признались, что информация выдумана и не имеет под собой никаких оснований.

Источник: Zakon.kz

Полицейские Талдыкоргана задержали подозреваемых в распространении ложной информации о похищении ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Алматинской области.

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13 декабря в мессенджере WhatsАpp неизвестные лица распространили информацию, что в Талдыкоргане близ общеобразовательной школы имени Н. Островского якобы похитили подростка. Организованная проверка не подтвердила разосланную в сетях информацию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Талдыкоргана установили и задержали подозреваемых в распространении ложной информации о похищении ребенка. В качестве подозреваемых лиц выступают трое жительниц областного центра. В своих показаниях задержанные женщины, 1971, 1994, 1997 г.р., признались, что информация о похищении выдумана и не имеет под собой какой-либо основы.

По факту зарегистрированном в ЕРДР УВД г. Талдыкоргана начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 274 ч.2 УК РК «Распространение заведомо ложной информации».

Одна из задержанных водворена в порядке ст. 128 УПК РК в ИВС городской полиции. В отношении двух других на время расследования применена мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».

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