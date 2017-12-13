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20:10 (мск), источник: Newtimes.kz

В ЗКО должник по налогам при виде судоисполнителей спрыгнул с балкона

Западно-Казахстанская область рискует стать рекордсменом по налоговым долгам, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщает телеканал, жители региона отказываются выплачивать больше полумиллиарда тенге. Подавляющая часть задолженностей — налог на транспорт. Судебные исполнители теперь каждый день будут разыскивать должников.

Законопослушные налогоплательщики пополнили бюджет уже на 1 миллиард 200 миллионов тенге. А вот в должниках числятся 68 тысяч человек. Из-за них бюджет не получил 608 миллионов. На руках у судоисполнителей документы, по которым они могут отобрать у уральцев 20 квартир и 10 автомобилей. Пока должникам дают 10 дней на выплату налогов. Но если их найдут, шансов уже не оставят, как и имущества. Большинство горожан встречает такие мобильные бригады с пониманием, но некоторые не просто сбегают, а поражают приставов.

«Выпрыгнул с балкона. Мы его с одной стороны ждали вместе с полицейскими, а он у нас, оказывается, убежал с балкона с другой стороны. В общем, так мы его и не нашли», — рассказывает судебный исполнитель Татьяна Джанатау.

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