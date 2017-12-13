В ЗКО должник по налогам при виде судоисполнителей спрыгнул с балкона

Как сообщает телеканал, жители региона отказываются выплачивать больше полумиллиарда тенге. Подавляющая часть задолженностей — налог на транспорт. Судебные исполнители теперь каждый день будут разыскивать должников.
Законопослушные налогоплательщики пополнили бюджет уже на 1 миллиард 200 миллионов тенге. А вот в должниках числятся 68 тысяч человек.
«Выпрыгнул с балкона. Мы его с одной стороны ждали вместе с полицейскими, а он у нас, оказывается, убежал с балкона с другой стороны. В общем, так мы его и не нашли», — рассказывает судебный исполнитель Татьяна Джанатау.