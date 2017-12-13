В ЗКО должник по налогам при виде судоисполнителей спрыгнул с балкона

Законопослушные налогоплательщики пополнили бюджет уже на 1 миллиард 200 миллионов тенге. А вот в должниках числятся 68 тысяч человек. Из-за них бюджет не получил 608 миллионов. На руках у судоисполнителей документы, по которым они могут отобрать у уральцев 20 квартир и 10 автомобилей. Пока должникам дают 10 дней на выплату налогов. Но если их найдут, шансов уже не оставят, как и имущества. Большинство горожан встречает такие мобильные бригады с пониманием, но некоторые не просто сбегают, а поражают приставов.