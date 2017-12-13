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20:41 (мск), источник: Ежедневник.by

Брестские пограничники ликвидировали международную преступную группировку

Брестские пограничники в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность международной преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции на границе с Украиной в Малоритском районе.

Источник: Ежедневник.by

28 января 2017 года в ходе совместных действий с украинскими пограничниками за незаконное пересечение границы из Беларуси в Украину был задержан гражданин Российской Федерации, в дальнейшем переданный белорусской стороне, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета.

По результатам проверки установлено, что реализовать незаконный маршрут россиянину помогли трое белорусских граждан. Роль каждого в противоправной деятельности была установлена в ходе расследования. Один из задержанных являлся организатором с белорусской стороны: он подобрал в качестве проводников двоих граждан Беларуси для сопровождения «клиента» к линии границы, связывался с ним для контроля и корректировки его действий, а также осуществлял общее руководство противоправной деятельностью при организации незаконного пересечения границы иностранным гражданином.

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Такая криминальная схема получила правовую оценку: в отношении троих жителей Брестчины органом дознания пограничной группы было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371−1 Уголовного кодекса Беларуси (организация незаконной миграции).

Вскоре оперативники установили организатора данной противоправной деятельности с украинской стороны. Им являлся гражданин Украины, который осуществлял общее руководство движением к границе проводников с россиянином с помощью радиосвязи. Он же первоначально связался со своим «коллегой» с белорусской стороны с просьбой в организации незаконного перехода границы гражданином России с белорусской территории.

На данном этапе уже стало очевидным, что выявленная противоправная деятельность носит устойчивый характер, в связи с чем для установления всех фактов и выявления иных причастных лиц, было организовано взаимодействие с 6-м управлением ГУБОПиК МВД.

В ходе проведения дальнейших совместных оперативно-розыскных и иных мероприятий выяснилось, что организаторы противоправной деятельности с обеих сторон границы в апреле 2016 года организовали незаконное пересечение границы в Беларусь гражданки Украины. Кроме того, был установлен еще один участник преступной группы — гражданин Беларуси, который совместно с организатором с белорусской стороны лично проводил нарушительницу через границу. В свою очередь, за доставку женщины до линии государственного рубежа по территории Украины отвечал организатор с сопредельной стороны. Все вышеуказанные граждане признаны обвиняемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.371−1 Уголовного кодекса Беларуси, материалы приобщены к уголовному делу.

В рамках возбужденных уголовных дел совместно с сотрудниками ГУБОПиК по месту жительства вышеуказанных граждан Беларуси проведена серия обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты охотничье оружие, боеприпасы и снаряжение к нему, янтарь-сырец, средства связи, банковские пластиковые карты, имеющие отношение к противоправной деятельности.

В связи с этим Малоритским РОСК было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

В октябре 2017 года суд Малоритского района приговорил организатора противоправной деятельности — гражданина Беларуси к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, двоих проводников — граждан Беларуси — к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества каждого с применением отсрочки наказания сроком на 2 года с выполнением общественно-полезных работ в свободное от работы время в количестве 120 часов.

Качественное взаимодействие правоохранительных органов позволило выявить всю цепочку лиц, которые вели противоправную деятельность на белорусской границе, ликвидировать не только устойчивый международный канал незаконной миграции, но и пресечь иную противоправную деятельность организаторов и наиболее активных участников преступной группы.

По возбужденным уголовным делам ряд граждан объявлен в международный розыск.

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