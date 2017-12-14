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09:48 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде расследуют крупное мошенничество в сфере автострахования

В Волгограде по делу о фиктивных ДТП заключены под стражу сразу пять человек, среди них — бывший и действующий сотрудники ГИБДД.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

По данным следствия, они изготавливали поддельные документы о дорожно-транспортных происшествиях и таким образом взыскивали со страховых компаний денежные средства.

Максим Данилин, заместитель руководителя 2-го отдела по расследованию ОВД СУ СКР по Волгоградской области: «Следствие располагает сведениями о 13 фактах ДТП, которые существовали только на бумаге. По предварительным подсчетам, сумма ущерба страховщиков составил свыше 1,5 миллионов рублей. Преступная деятельность группы была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также службы собственной безопасности областного главка МВД. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя судом в отношении всех соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается».

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