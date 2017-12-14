В Волгограде расследуют крупное мошенничество в сфере автострахования

Максим Данилин, заместитель руководителя 2-го отдела по расследованию ОВД СУ СКР по Волгоградской области: «Следствие располагает сведениями о 13 фактах ДТП, которые существовали только на бумаге. По предварительным подсчетам, сумма ущерба страховщиков составил свыше 1,5 миллионов рублей. Преступная деятельность группы была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также службы собственной безопасности областного главка МВД. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя судом в отношении всех соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается».