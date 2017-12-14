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07:47 (мск), источник: Zakon.kz

Турецкая фура вылетела в кювет и четвертые сутки стоит на трассе в Атырау

На трассе между селами Орлик и Коктогай стоит фура, которая из-за гололеда слетела с дороги и уже несколько дней стоит в кювете, передает Zakon.kz со ссылкой на «Ак Жайык».

Источник: Zakon.kz
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Как выяснилось, водители фуры — граждане Турции. Один из двух водителей автомашины уехал в Атырау за помощью. А его напарник — Мехмет, который, к слову, не говорит ни на казахском, ни на русском языке, остался в машине. Водитель другого грузовика — Хусейн, объяснил ситуацию.

«Они направлялись со стороны Уральска в Астрахань через Атырау. А дальше в Турцию. На дороге скользко, к тому же много ям. Водитель не справился с управлением. Чтобы вытащить машину на дорогу, нужна техника. Здесь каждый день проезжают столько машин, но никто не хочет или не может помочь», — рассказал водитель.

Ситуацию прокомментировал и.о. начальника местного полицейского отделения Индерского района Руслан Муратов.

«Сотрудники ЧС вытащили на дорогу 8 автомашин, которые слетели с трассы из-за гололеда. А что касается турецкой фуры — мы с помощью крана подняли машину и помогли перетащить груз в другую машину. Нужен цепной трактор для отгрузки в эвакуатор. Потому что появились дефекты. Мы организовали им питание в столовой. Держим ситуацию под контролем», — сказал Муратов.

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