Турецкая фура вылетела в кювет и четвертые сутки стоит на трассе в Атырау

Источник: Zakon.kz

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Как выяснилось, водители фуры — граждане Турции. Один из двух водителей автомашины уехал в Атырау за помощью. А его напарник — Мехмет, который, к слову, не говорит ни на казахском, ни на русском языке, остался в машине. Водитель другого грузовика — Хусейн, объяснил ситуацию.

«Они направлялись со стороны Уральска в Астрахань через Атырау. А дальше в Турцию. На дороге скользко, к тому же много ям. Водитель не справился с управлением. Чтобы вытащить машину на дорогу, нужна техника. Здесь каждый день проезжают столько машин, но никто не хочет или не может помочь», — рассказал водитель.

Ситуацию прокомментировал и.о. начальника местного полицейского отделения Индерского района Руслан Муратов.