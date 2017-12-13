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22:40 (мск), источник: Интерфакс

Лидер движения SERB арестован за срыв показа фильма о войне на востоке Украины

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU — Пресненский суд Москвы в среду назначил семь суток административного ареста лидеру националистического движения SERB Игорю Бекетову и активисту организации Юрию Горошко за срыв показа фильма режиссера Беаты Бубенец «Полет пули» о военных событиях в Донбассе.

«Признать Бекетова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок семь суток», — огласила постановление судья Ирина Зубова.

Аналогичное наказание суд огласил и в отношении активиста движения Горшко.

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В ходе заседания Бекетов и Горшко признали, что намерено сорвали показ фильма, который по их мнению носил экстремистский характер. Активисты также обратили внимание суда, что уже обратились в прокуратуру с просьбой проверить этот и два других фильма на экстремизм.

«Это был мой долг предотвратить показ фильма, где убивают русских», — заявил на суде лидер движения SERB.

Вместе с тем, правонарушители отвергли обвинение в сопротивлении полиции, заявив, что сотрудники «даже не представились».

В свою очередь, допрошенные в суде сотрудники полиции опровергли данное утверждение. Они заявили, что представились, после чего попросили И. Бекетова и остальных пройти с ними, но активисты SERB отказались.

10 декабря во время показа фильма «Полет пули» в рамках Международного фестиваля документального кино «Артдокфест» в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате активисты SERB распылили пахучую жидкость в зале, после чего показ был отменен.

Правонарушители были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел полиции. После составления протокола об административном правонарушении задержанных отпустили.

Ранее, 8 декабря несколько активистов движения SERB, в том числе Александр Петрунько, были задержаны после инцидента в Центре фотографии имени братьев Люмьер на выставке фотографа Джока Стерджеса «Без смущения 2.0». Замоскворецкий суд Москвы арестовал 47-летнего активиста на 8 суток, признав его виновным в административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

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