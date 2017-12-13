Лидер движения SERB арестован за срыв показа фильма о войне на востоке Украины

«Признать Бекетова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок семь суток», — огласила постановление судья Ирина Зубова.

Аналогичное наказание суд огласил и в отношении активиста движения Горшко.

В ходе заседания Бекетов и Горшко признали, что намерено сорвали показ фильма, который по их мнению носил экстремистский характер. Активисты также обратили внимание суда, что уже обратились в прокуратуру с просьбой проверить этот и два других фильма на экстремизм.

«Это был мой долг предотвратить показ фильма, где убивают русских», — заявил на суде лидер движения SERB.

Вместе с тем, правонарушители отвергли обвинение в сопротивлении полиции, заявив, что сотрудники «даже не представились».

В свою очередь, допрошенные в суде сотрудники полиции опровергли данное утверждение. Они заявили, что представились, после чего попросили И. Бекетова и остальных пройти с ними, но активисты SERB отказались.

10 декабря во время показа фильма «Полет пули» в рамках Международного фестиваля документального кино «Артдокфест» в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате активисты SERB распылили пахучую жидкость в зале, после чего показ был отменен.

Правонарушители были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел полиции. После составления протокола об административном правонарушении задержанных отпустили.