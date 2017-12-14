В Сочи произошла массовая авария
В Адлерском районе города вечером 13 декабря столкнулись 3 автомобиля. К месту происшествия направилось несколько машин скорой помощи.
В Адлерском районе города вечером 13 декабря столкнулись 3 автомобиля. К месту происшествия направилось несколько машин скорой помощи.
Авария случилась в районе ЖК «Морская симфония», недалеко от съезда с федеральной трассы в поселок Кудепста. Здесь столкнулись КамАЗ, выезжавший с территории жилого комплекса, легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель рейсового автобуса МАЗ с пассажирами в самый последний момент успел затормозить и избежать столкновения.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает «Макс портал».