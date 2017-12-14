В Сочи произошла массовая авария

Авария случилась в районе ЖК «Морская симфония», недалеко от съезда с федеральной трассы в поселок Кудепста. Здесь столкнулись КамАЗ, выезжавший с территории жилого комплекса, легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель рейсового автобуса МАЗ с пассажирами в самый последний момент успел затормозить и избежать столкновения.