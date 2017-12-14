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10:29 (мск), источник: Югополис

В Сочи произошла массовая авария

В Адлерском районе города вечером 13 декабря столкнулись 3 автомобиля. К месту происшествия направилось несколько машин скорой помощи.

Авария случилась в районе ЖК «Морская симфония», недалеко от съезда с федеральной трассы в поселок Кудепста. Здесь столкнулись КамАЗ, выезжавший с территории жилого комплекса, легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель рейсового автобуса МАЗ с пассажирами в самый последний момент успел затормозить и избежать столкновения.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает «Макс портал».

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